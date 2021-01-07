هذا ما يحدث أمام مستشفى نبيه برّي الحكومي

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اعلن رئيس مجلس ادارة ومدير عام مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية الدكتور حسن وزنة "ان قسم الكورونا في المستشفى يشهد ضغطا كثيفا للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويتم التعامل مع هذه الحالات بشكل طبيعي وحسب الاجراءات المتبعة، مشيرا الى ان هذا القسم، قسم طوارىء كورونا، يعتبر الوحيد في منطقتي النبطية والجنوب الذي يستقبل كافات الحالات التي لديها عوارض كورونا او مشتبه بها، وهذا ما يسبب هذا الضغط الطبيعي، لافتا الى الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عن "الازدحام امام باب طوارىء اتخذت في حالة الذروة"، ولكن هذا لا يعني ان الامور خارج السيطرة، بل ان الفرق الطبية والتمريضية المتخصصة تتعامل بشكل طبيعي في استيعاب هذا الوضع.