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قتلوه وسلبوه. بالصورة: تفاصيل جريمة عكار..

7
JANUARY
2021
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 5 / ۱ / ۲۰۲۰ وقرابة الساعة الثالثة فجراً، تعرّض المواطن (أ. أ.  مواليد عام 1962، لبناني) لعملية سرقة وسلب واعتداء بالضرب المبرح أمام منزله الكائن في محلة ضهر الليسينة - عكار من قبل أربعة أشخاص مجهولين، نقل على أثرها إلى المستشفى ثم ما لبث وأن فارق الحياة متأثّرا بجراحه.

وتبيّن أن المعتدين سلبوا المغدور مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية، كما أقدموا على سرقة بندقيّتين ومسدس حربي من داخل منزله، وفرّوا إلى جهة مجهولة على متن سيارة نوع "رينو رابيد" العائدة للمغدور.

وعلى الفور، أُعطيت الأوامر إلى القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة. وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية وبأقل من ٢٤ ساعة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشعبة من تحديد هوية الفاعلين وهم: أ. ع. (مواليد العام ۱۹۹4)،  م. ط. (مواليد العام ۱۹۹۸) ، و. د. (مواليد العام ۲۰۰۱)،  خ. ع. (مواليد العام 1995)، وجميعهم من الجنسية السورية.
 

وبالتاريخ ذاته، نفّذت دوريات الشعبة مداهمات لأماكن تواجد المذكورين في منطقة حلبا، حيث تمكّنت من توقيف الأول والثاني والثالث بالتزامن، وتبيّن أن الرابع متوارٍ عن الأنظار. وبتفتيشهم وتفتيش منازلهم، تم ضبط مبلغ 11 مليون ليرة لبنانية وبندقيّتي الصيد المسروقتين.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تنفيذ عملية السلب والسرقة وضرب المغدور ضربا مبرحاً، وذلك باستخدام عصي خشبية ( تم رميها بعد تنفيذ الجريمة في حاوية للنفايات)، كما تم ضبط سيارة المغدور التي استخدمها الفاعلين بعد تنفيذ العملية.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورط الرابع.
 
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