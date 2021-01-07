"هل سينقذنا اللقاح الذي سيصل في شباط؟ ".. كيف رد الأبيض؟

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غرد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر تويتر قائلاً: "هل سينقذنا اللقاح الذي سيصل في شباط؟ من المهم أن نضع في عين الاعتبار أن ما سينقذنا ويسمح لنا باستئناف حياتنا الطبيعية، بما في ذلك النشاط الاقتصادي، هو المناعة التي سيتم الحصول عليها بعد تلقي اللقاح، من المهم القيام بالعديد من الخطوات الأساسية .لتلقي اللقاح، يجب أن تقتنع الغالبية أنه آمن. سيتطلب ذلك حملات توعية، تشمل تنفيد مزاعم مدعي الخبرة في علم اللقاح، ومناهضي التطعيم بشكل عام، واصحاب نظريات المؤامرة، والباحثين عن الشهرة في وسائل الإعلام او التواصل الاجتماعي".