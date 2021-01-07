إعتذار موجه لوزير الصحة حمد حسن..

A + A -

أعرب المهندس عمر صلح في بيانٍ عن "الاعتذار الشديد من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لمخالفة ما كان قد تم الإتفاق عليه مع معاليه بأن يكون حفل الغذاء في منزلي على شرف ضيفي المدينة، وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة والمدير العام محمد أبو حيدر، لا يتعدى 5 أشخاص".

وأشار إلى أن "وزير الصحة كان آخر الواصلين، وتفاجأ بالعدد واعتذر عن المشاركة في الغداء، و لكن مع إصرار أصحاب الدعوة وإكراما للضيوف الكرام شارك مع التزامه وضع الكمامة".

وختم صلح: "إن ما حصل كان عفويا، و نكرر أسفنا للإحراج الذي تسببنا به لمعالي الوزيرين ولسعادة المدير العام".