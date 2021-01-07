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بالفيديو - "مورنينغ" وصباح الأمل يا لبنان... شريط من إنتاج ١٩٧٥، لم يعرض من قبل

7
JANUARY
2021
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اليوم، وتكريماً للبنان الخالد والباقي رغم الجراح، وللحن رحبانيّ الهوى والفرح والسعادة والرومنسية، لا يمكن ان ينطفئ رغم الغياب، نشر الإعلامي ريكاردو كرم على قناة "يوتيوب" الخاصة به، هدية تلقاها من صديقه المنتج سيلفيو تابت. هدية سمعية بصرية عابقة بالحنين الى كل ما هو جميل وبسيط وأصيل، تعود لعام 1975. الهدية عبارة عن شريط فيديو من إنتاج شركة "أفلام س. م. ت."، تمّ إعداده يومها لوزارة الإعلام، وحال اندلاع الحرب اللبنانية دون عرضه، فظل قابعاً في ادراج المنتج سيلفيو تابت، إلى أن ارسله اليوم لريكاردو كرم ومنحه حقوق عرضه، فنشره كتحية للبنان وقراه وموسيقاه وللراحل الكبير الياس الرحباني ولمجموعة كبيرة من النجوم الذين شاركوا فيه.

 

 

ومن خلاله، دعا كرم المتابعين لزيارة أجمل القرى اللبنانية عبر أنغام وكلمات الراحل الياس الرحباني، وغناء سامي كلارك "مورنينغ مورنينغ"، وتساءل "من منكم سيتعرّف إلى المشاركين في هذا الفيلم الرائع؟"؟

 

 

جميل هذا الفيديو ومؤثرة هذه الهدية التي جعلتنا نستيقظ على صباحات قرى لبنانية ملوّنة بنسمات الفرح والأمل والأصالة، وسنظل نردد "مورنينغ مورنينغ" يا لبنان رغم كل شيء.

 

الفيديو مرفق بالخبر.

 

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