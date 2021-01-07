جورج بشير... خطفت نفَسَه الجائحة اللَّعينة (حبيب يونس)

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جورج بشير...

خطفت نفَسَه الجائحة اللَّعينة، هو من كان يتنفَّس صحافة.



ارتبط اسمه، بتاريخه الصَّحافي الطَّويل، بالثِّقة، وبسعة الاطِّلاع ودقَّة المعلومة وصدقيَّة المصدر، والمعشر الحلو.

تزاملنا في رسالة المتاعب، وترافقنا في رحلات، وتجاورنا في مؤتمرات ولقاءات.



يغيب ويبقى حضوره في مسيرتنا الصَّحافيَّة حضور عنوان عريض في صدر الصَّفحة الأولى. لكن أبهى الحضور كان إبَّان حرب المئة يوم، عام 1978. حصار الجيش السُّوري محكم حتَّى على الأنفاس. فأيَّ أمل نرتجي، وجورج لن يبثَّ رسالته المعهودة في نشرة الأخبار عبر إذاعة مونتي كارلو؟



من يتنفَّس صحافة... اتَّصل بسفينة في عرض البحر، باللَّاسلكي، وعبرها وصلت الرِّسالة إلى الإذاعة، فخرق صوته الحصار، وكان محطَّة مفصليَّة في تلك المعركة القاسية.



جورج بشير... بنبرة ذاك الصَّوت، المملوء رجاءً، أقول لك: وداعًا وإلى اللِّقاء.