تدابير جديدة ومشددة في "السوبرماركت"... إليكم التفاصيل

A + A -

عقدت نقابة السوبرماركت اجتماعاً استثنائياً وطارئاً ناقشت خلاله التدابير الإضافية التي ستعتمدها السوبرماركت إسهاماً منها في الجهود المبذولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة زبائنها وموظفيها.

كما ناقشت بعض الطروحات التي تطالبها بالاقفال والاعتماد على خدمة الدليفري (Delivery) لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وبعد الاجتماع أصدرت النقابة بيانا أكدت فيه التزامها بتدابير الوقاية المتشددة وذلك بعكس ‏الطروحات غير العملية والعملية كالتسوق بالدليفري والتي تشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي للمواطنين.

وأعلنت النقابة في بيانها أنه وإسهاماً في الجهود المبذولة للسيطرة على تفشي الوباء فإن جميع السوبرماركت ستلتزم باعتماد سلة تدابير واجراءات متشددة ‏حماية لصحة موظفيها والمواطنين، وهذه الاجراءات الوقاية التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم في السوبرماركت هي كآلآتي:

1- فحص الحرارة وتعقيم اليدين قبل الدخول لجميع الموظفين والزبائن دون استثناء.

2- تنظيم الدخول وحصر عدد الاشخاص داخل السوبرماركت بحسب مساحة المحل.

3- مسافة آمنة بين الزبائن مترين وبين الموظفين والزبائن على البرادات.

4- منع الدخول بدون كمامات.

5- منع دخول العائلات وخاصة الأطفال وحصر الدخول لفرد واحد من العائلة.

6- الالتزام بأوقات الفتح والاقفال بحسب القرارات الرسمية.