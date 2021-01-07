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سنة كاملة من التظاهر والمواجهات في لبنان وصفر قتيل.. ساعتان من التظاهر في اميركا و4 ضحايا (م. فرنسوا العلم)

7
JANUARY
2021
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سنة كاملة من التظاهر والمواجهات في لبنان، جاءت بنتيجة، صفر قتيل من المتظاهرين وشهيد ومئات الجرحى من قوى الامن والجيش، ولبنان هو المصنّف من بلدان العالم الثالث التي تفرض عليها العقوبات بسبب عدم ممارستها للديمقراطية الصحيحة وعدم احترامها لحقوق الإنسان ... الخ،،

وساعتان من التظاهر والمواجهات في اميركا المصنفّة أولى "بلدان العالم الاول"، سقط بنتيجتها أربعة ضحايا من المتظاهرين وصفر إصابة في صفوف قوى الامن، مع العلم ان أياً من المتظاهرين في اميركا لم يتعرض بالضرب والشتائم والتحقير لرجال الامن، بينما ثوّارنا الأشاوس أقدموا على دفع رجل امن في حفرة مصعد احد الفنادق فقتلوه، فضلاً عن ممارسات بعضهم اللااخلاقية التي شهدناها جميعاً على شاشات التلفزة.

والأدهى من ذلك ان من يقوم بهذه التصنيفات ويفرض تلك العقوبات، هي بلدان العالم الاول، ومن يعاني منها هي شعوب العالم الثالث.

امام استحالة تغيير سلّم "القيم والأخلاق" المتّبع من قبل بلدان العالم الاول، يبقى لي ان أوجّه الدعاء الى الله، لينوِّر عقول وضمائر أشاوستنا الثوّار، وداعميهم من الشخصيات والجمعيات المحلية المموّلة من بلدان العالم الاول، والمتحمّسين دوماً للدفاع عن شواذات الثوار وجرائمهم الموصوفة، رافعين شعارات حرية التعبير وحقوق الانسان، وتحية تقدير واحترام الى #الجيش_اللبناني وكافة المؤسسات الأمنية اللبنانية لتفانيها في أداء واجباتها في الحفاظ على الوطن ومواطنيه.


امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي
م. فرنسوا العلم

 

 

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