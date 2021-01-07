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نقولا: النفايات تفترش شوارع المتن وهناك مؤامرة كبرى تستهدف صحة الناس

7
JANUARY
2021
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لفت النائب السابق نبيل نقولا في حديث صحفي" الى أن "افتراش النفايات لشوارع المتن غير مقبول، وكأن لا يكفي الناس أزمة "كورونا" والوضع الاقتصادي الصعب ليضاف الى كلّ هؤلاء النفايات ولا أحد يسأل عن الموضوع لا النواب ولا المحافظ ولا حتى البلديات"، مضيفاً: "الامطار لم تهطل بشكل غزير بعد والنفايات تتخمّر في الشارع، والناس تموت على أبواب المستشفيات، فهل تحتاج سبباً اضافياً للمرض في حين أن المستشفى لن يكون قادرا على استقبال اي شخص".
 
وفي موضوع النفايات، أشار نقولا الى أنه "اتصل برئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر الذي أكد له أن حلّ الموضوع هو بيد مجلس الوزراء في حين أن وزير البيئة ديمانوس قطار لم يتحرك لمعالجة المسألة ووزير المالية غازي وزني وضع الملف في الادراج"، مضيفا: "لماذا لا يقوم نواب المتن بمطالبة الحكومة أن تتحرك في هذا الملف؟، ولماذ تأخّر وزير المالية في توقيع العقود؟".
 
وأضاف: "اليوم يجب العودة الى ضمير كل مسؤول ليتحرك لمساعدة الناس التي تعاني"، مؤكدا في نفس الوقت أننا "نحتاج الى قضاء فاعل للبت في الملفات الكبرى التي تهم الناس"، ومشددا على أنه "هناك مؤامرة كبرى تستهدف صحة الناس، والهدف اخضاع الشعب ليقبل بكل شيء".
 
 
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