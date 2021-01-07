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روجيه عازار: نناشد المسؤولين التحرك بسرعة لمعالجة أزمات النفايات على الطرقات في كسروان والمتن

7
JANUARY
2021
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي: 
 
مع تراكم النفايات في شوارع كسروان والفتوح والمتن، وبعد ورود عدة اتصالات من رؤساء بلديات في المنطقة، أجرى النائب روجيه عازار اتصالاته بالمعنيين وخصوصاً المتعهد المهندس داني خوري والمسؤول عن الملف في الحكومة الدكتور أسعد عيد ومصرف لبنان. 
وخلال جولة الاتصالات تبيّن أن عقد الشركة قد انتهى ويحتاج إلى تجديد في مجلس الوزراء، ولكن حصلت موافقة استثنائية من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس الحكومة حسان دياب لاستكمال العمل وتوسيع المطمر أربعين ألف متر مربع بعدما بات غير قادر على الارتفاع أكثر لما لذلك من خطر. وتم الاتفاق على المبلغ المطلوب لصالح الشركة ولتوسيع المطمر وأرسِلَ الطلب إلى وزارة المال في 4-12-2020 ولا يزال في عهدة الوزارة. لذلك يناشد عازار معالي وزير المال غازي وزني تحويل الطلب إلى مصرف لبنان الذي أكد فيه السيد نعمان ندّور لعازار عدم تلقي هذا الطلب حتى اللحظة. 
إن عازار يناشد جميع المعنيين تحريك هذا الملف بسرعة لما له من تأثير على صحة الناس والبيئة في وقتٍ نحن فيه بحاجة إلى تخفيف الاعباء الصحية والبيئية قدر الامكان.
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