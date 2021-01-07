141 اصابة جديدة بالكورونا في هذا القضاء!

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أعلنت خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، عن "تسجيل 141 حالة إيجابية جديدة، خلال ال24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:
علما:2
ارده: 14
كفرحاتا: 3
مجدليا: 15
مزياره: 17
رشعين: 13
زغرتا: 44
مرياطه: 3
كفردلاقوس: 13
كفرفو: 3
بسبعل: 5
ايطو: 1
اصنون: 1
كفرياشيت: 1
كرمسده: 3
راسكيفا: 2
مزرعة التفاح: 1
وذكرت الخلية المواطنين ب"ضرورة إتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم".
وشددت على "البلديات وجوب متابعة المحجورين، ومدى إلتزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية".