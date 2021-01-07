بعد انتشار الصورة على مأدبة غداء ... وزير الصحّة يخرج عن صمته!

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أوضح وزير الصحة حمد حسن، في حديث لـLBCI حقيقة ما حصل في بعلبك وظهر في الصورة المتداولة والتي انتشرت بالأمس حيث ظهر برفقة وزير الاقتصاد راؤول نعمة على مأدبة غداء.



وقال حسن: "الدعوة الأساسية كانت من الفعاليات الاقتصادية والتجارية مع فعاليات بعلبك الذين رفعوا صوتهم منذ أشهر لأن السلع المدعومة لم تكن موجودة في سوبرماركات المنطقة ولم نتمكن من الاجتماع مع وزير الاقتصاد سابقا".



وتابع: "اللقاء كان مميزا والحضور كان نوعيا وتم الالتزام بالاجراءات ومن بعدها دعي ضيف المنطقة الوزير راؤول نعمة الى الغداء تحت اصرار من أحد أبناء المنطقة".



وأشار حسن الى أن "ما حصل قد حصل وحرمنا من الكثير من الأمور في حياتنا مؤخرا ولكن للأسف لا يتم النظر الى النصف الفارغ من الكوب".



وختم حسن الموضوع بالقول: "من ينظر الى الصورة يرى أنني كنت أضع الكمامة و"عيب نقول أكثر من هيك"".