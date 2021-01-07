أي بي تي ديزل بدفّي قلب البيت!

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مواجهةً للأزمة الإقتصادية التي أثّرت على أولويّاتنا وأسس حياتنا اليومية، فإن أي بي تي ديزل هو الضمانة لعائلتك حيث يُسهم في تخفيض الكلفة، وتبقى مطمئن البال وواثقاً من أن توليد الطاقة يتمّ بطريقة آمنة لمنزلك وعملك.

بفضل تقنيّة الوقود المركّزة والفريدة، أي بي تي ديزل IPT Dieselهو المازوت المثالي لتجهيزاتك من مدفّئات وسخّانات المياه والمولّدات الكهربائية الصّغيرة. يساعد المحرّكات على العمل بشكل أفضل دون تقليص أدائها على المدى الطويل إضافة الى ترشيد استهلاك الوقود.

IPT Diesel ، المازوت الأخضر، يساعد على تقليل انبعاثات الغازات الدّفيئة المضرّة بالبيئة وبذلك يخفّض من نسبة التلوّث والرّوائح الكريهة حول المنازل والمباني.

هذا المنتج الأوروبي، والاقتصادي، والصديق للبيئة توّفره لك IPTدون أي وسيط مستخدمة عدّادات إيطالية لضمان الدقّة المثلى.

المطلوب فقط هو تقديم طلبك عبر الاتّصال بخط IPT Diesel الساخن على الرقم 73333776-، أو من خلال ملء النموذج المتوفّر على الإنترنت Diesel Delivery Form.