يمكن الفوز هذا الأسبوع بجوائز كبرى بقيمة 960 مليون دولار في ألعاب اليانصيب الأميركية مباشرةً من لبنان

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تصوَّر أن ينطلق العام الجديد بأمر مذهل تحققه من خلال الفوز بجائزة اليانصيب الكبرى. في الوقت المناسب تمامًا مع بداية العام 2021، تبلغ قيمة الجوائز لأكبر السحوبات الأمريكية مجتمعةً 960 مليون دولار. لن تضطر إلى السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في تلك السحوبات، إذ يمكن أن تشتري تذاكرك من راحة منزلك في لبنان.

النقاط الأساسية

ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب Mega Millions إلى 490 مليون دولار، وتُجرى السحوبات يومَي الخميس والجمعة.

قفزت قيمة جائزة Powerball الكبرى حتى 470 مليون دولار، وتقام السحوبات يومَي الأربعاء والسبت.

يمكنك المشاركة في لعبتَي اليانصيب هاتين من راحة منزلك في لبنان.

عالميًّا، تُعرف ألعاب اليانصيب الأميركية بتقديمها جوائز كبرى هائلة يمكن أن تصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي. أما الجوائز المطروحة هذا الأسبوع فهي ضخمة جدًّا وتستحوذ على اهتمام الكثيرين حول العالم.

حتى اليوم، كنت حتمًا تظن ألا يمكنك المشاركة في Mega Millions وPowerball، إلا إذا سافرت إلى الولايات المتحدة وقمت بشراء تذاكرك شخصيًّا.

كل ذلك أصبح من الماضي، إذ يمكنك اليوم المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية عبر الإنترنت وشراء تذاكرك الرسمية من خلال إنشاء حساب على theLotter.com، وهو الخدمة الرائدة عالميًّا لشراء تذاكر اليانصيب عبر الإنترنت.

آلاف المقيمين في لبنان بدأوا فعلًا بالمشاركة في كبرى ألعاب اليانصيب العالمية من خلال theLotter، وقد وجدوا الخدمة سهلة وآمنة ومضمونة.

إليك طريقة المشاركة:

1. افتح حسابًا على موقع theLotter.com.

2. اختر Mega Millions أو Powerball أو إحدى ألعاب اليانصيب الـ45 الأخرى المتوافرة على الموقع.

3. املأ تذكرتك بالأرقام المفضَّلة لديك أو الجأ إلى الاختيار العشوائي الذي يوفره لك نظام الكومبيوتر.

4. حدِّد عدد الشبكات الذي تريده أو اختر المشاركة مع مجموعة من اللاعبينLottery Syndicate لتزيد من فرص فوزك.

5. قم بتأكيد شراء التذكرة وستصبح مؤهلًا للفوز بجوائز في السحب المقبل.

هل من القانوني المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية من لبنان؟

يؤكد المحامي وخبير أمور الهجرة في الولايات المتحدة أليكس غالفيز أن يمكن أي شخص المشاركة والفوز بجوائز اليانصيب الأمريكية، بما في ذلك Powerball وMega Millions: "ليس عليك أن تكون مقيمًا لتحصِّل مبلغ الجائزة، لأن كل ما تريده الحكومة الأميركية هو تسديد الضرائب، وهذا لا يتطلب رقم الضمان الاجتماعي".

كذلك، يضيف نائب مدير الاتصالات في يانصيب California روس لوبيز: "حتى الشخص الذي لا يملك أي مستند يمكنه أيضًا شراء تذكرة والحصول على الجائزة إذا فاز في Powerball. لا يتحتَّم عليه أن يكون مواطنًا، إذ علينا الأخذ في الاعتبار أن ما من قانون في الولايات المتحدة يحظر على أجنبيٍّ الفوز في اليانصيب ".

كيف يعمل theLotter؟

يشرح الناطق الرسمي باسم theLotter أدريان كورمانز أن عندما تطلب تذاكر اليانصيب الأميركي الرسمية عبر الموقع، فإن "وكلاء theLotter المحليين في الولايات المتحدة يشترون تذاكرك بالنيابة عنك. في المقابل، يزيد الموقع رسوم العملية على كلفة تذاكرك وتتلقى نسخًا عن هذه التذاكر قبل السحب. عندما تفوز بإحدى الجوائز، ستكون لك بالكامل إذ لا يتم حسم أي عمولة من التذاكر الرابحة".

حالف الحظ حتى اليوم أكثر من 6 ملايين رابح من كل أنحاء العالم، قاموا بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت من خلال theLotter، وفازوا بجوائز فاقت قيمتها الـ100 مليون دولار أميركي. أكبر الفائزين لتاريخه عبر الموقع هي أورا د. من باناما، وهي امرأة متقاعدة كانت لا تزال تعمل لتعيل أولادها. كانت أورا هي الفائزة الوحيدة بجائزة Florida Lotto الكبرى في سحب تموز 2017، وربحت الجائزة كاملةً بقيمة 30 مليون دولار أميركي.

إن كان في استطاعة مقيمة في باناما المشاركة في ألعاب اليانصيب الأميركية وشراء التذاكر الرسمية عبر الإنترنت من خلال theLotter، فالأمر ممكن للمقيمين في لبنان أيضًا.

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة في Mega Millions وPowerball عبر الإنترنت من راحة منزلك في لبنان، تفضل بزيارة theLotter.com.

نتمنى لك حظًّا طيبًا ونرجو منك اللعب بمسؤولية.