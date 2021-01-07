عناوين الصحف ليوم الخميس 7 كانون الثاني 2021

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النهار: "محاولة انقلابية عنيفة" في واشنطن... أعمال شغب واشتباكات بين مناصري ترامب والشرطة بالكونغرس



الأنباء الكويتية: حرب بيانات تتجدد بين «التيار» و«المستقبل» حول التشكيل الحكومي

الإغلاق يبدأ اليوم.. والراعي يدعو عون والحريري إلى «لقاء مصالحة»



الشرق الأوسط: تعويل على عودة الحريري لتحريك مشاورات الحكومة

السنيورة التقى بري ودعا عون إلى التصرف «كرئيس للجمهورية»

الوطن السورية: عطّل جلسة التصديق على الانتخابات الرئاسية الأميركية.. ترامب: لن نستسلم ولن نعترف بالهزيمة أبداً … فوضى في واشنطن وصدامات وإصابات وحظر للتجوّل