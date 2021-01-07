عناوين الصحف ليوم الخميس 7 كانون الثاني 2021

A+
A-
النهار: "محاولة انقلابية عنيفة" في واشنطن... أعمال شغب واشتباكات بين مناصري ترامب والشرطة بالكونغرس
الأنباء الكويتية: حرب بيانات تتجدد بين «التيار» و«المستقبل» حول التشكيل الحكومي
الإغلاق يبدأ اليوم.. والراعي يدعو عون والحريري إلى «لقاء مصالحة»
الشرق الأوسط: تعويل على عودة الحريري لتحريك مشاورات الحكومة
السنيورة التقى بري ودعا عون إلى التصرف «كرئيس للجمهورية»
الوطن السورية: عطّل جلسة التصديق على الانتخابات الرئاسية الأميركية.. ترامب: لن نستسلم ولن نعترف بالهزيمة أبداً … فوضى في واشنطن وصدامات وإصابات وحظر للتجوّل