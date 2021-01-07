الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء ريف دمشق‎

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العالم: أفادت وسائل إعلام سورية رسمية مساء الأربعاء بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء فوق ريف دمشق.





بدأت الدفاعات الجوية السورية مساء الأربعاء، التصدي لصواريخ معادية حاولت الوصول إلى المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى أن صواريخ الدفاع الجوي السورية تتصدى في هذه الأثناء لموجة من الصواريخ التي أطلقتها طائرات "إسرائيلية" محاولة استهداف مواقعنا بريف دمشق الجنوبي.

وأكد المصدر أن بعض الصواريخ الإسرائيلية حاولت أيضا استهداف مواقع عسكرية في ريف درعا الشمالي المتصل جغرافيا مع ريف دمشق الجنوبي.