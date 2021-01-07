living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سوق فرن الشباك.. مقاومة باللحم الحي

7
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأنباء الكويتية: بيروت ـ جويل رياشي-

يعاني سوق فرن الشباك، أحد اقدم الأسواق اللبنانية وأكثرها حركة في عز الحرب الأهلية، كغيره من الأسواق اللبنانية من الركود وتبعات الأزمتين الاقتصادية والصحية اللتين أضيفتا الى انتشار ظاهرة المجمعات التجارية الضخمة التي خنقت «ثقافة الأسواق اللبنانية التقليدية». لم يكن ينقصه سوى الاقفال التام الذي يبدأ اليوم.

 

سوق رئيسي يمتد بطول كيلو متر ونصف كيلو متر على طريق تعرف بـ«طريق الشام» كان مقصدا لسكان العاصمة والمتن الشمالي والجنوبي والجبل قبل «ان تغزونا ثقافة المولات»، على حد تعبير احد التجار القدامى.

 

يبدأ السوق التجاري من تقاطع العدلية ـ بدارو، وصولا الى تقاطع الشيفروليه، المؤدي الى بعبدا صعودا والضاحية الجنوبية جنوبا.

 

أبنية قديمة مجددة او مرممة في أحسن الأحوال، في أسفلها محلات عريقة، بدلت (بغالبيتها) من وجهتها الى ما يعرف بـ«محلات التصفية» او outlets لجذب الزبائن.

 

في السوق كل شيء، من الصيدليات ومكاتب الترجمة وتصديق المعاملات وكتاب العدل والأفران والمصارف ومراكز تحويل الأموال ومحلات المجوهرات والصيرفة وبيع الأجهزة الخليوية والأحذية والألبسة الى المقاهي الصغيرة والمطاعم (من نوع سناك) التي تعتمد خدمات التوصيل.

 

وفي موازاة السوق الرئيسي، تتفرع شوارع فيها محال وأفران، حتى ان إحدى السيدات مازحت شقيقها الذي بدل سكنه من شارع الى شارع قريب في المنطقة بالقول: «اعتاد السكن قرب الأفران»، في إشارة إلى وفرة الأفران الكبيرة ذات العلامة التجارية المعروفة، والصغيرة التي تعود لأفراد.

 

الشوارع الداخلية فيها ايضا مدارس صغيرة وأخرى عريقة تعود الى إرساليات، لكن المنطقة الممتدة بمساحة شاسعة تشتهر أكثر بسوقها الرئيسي الذي -كحال البلد- يئن لكنه يستمر بحثا عن غد أفضل.

 

«الملاكون من كل وادي عصا»، بحسب رئيس البلدية ريمون سمعان الذي يدير شؤون المنطقة منذ 1998. ويتحدث سمعان وهو رئيس اتحاد بلديات ساحل المتن الجنوبي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم لـ«الانباء» عن اهتمام البلدية بـ«شؤون تتعدى صلاحياتها وتعود لوزارة الأشغال كون الطريق الذي يمر في السوق دولية.

 

لكننا نحرص على تسيير شؤون الناس من قاطني السوق والذين يرتادونه. نؤمن شرطة بلدية لتسهيل المرور بمعدل ثماني شرطيات وشرطيين على مدار ساعات الذروة.

 

ونهتم بالنظافة وصيانة الطريق والمباني. وقد قمنا بأعمال ترميم ودهان، منطلقين من تفهمنا معاناة التجار في هذه الظروف الاقتصادية الخانقة غير المسبوقة في تاريخ البلاد».

 

ولا يخفي سمعان خشيته من إقفال بعض المتاجر. كلام يبدو واضحا على أصحاب محال يقفون منذ ساعات الصباح أمام الواجهات الزجاجية لمحالهم منتظرين زبائن تفتقدهم محلات الألبسة والأحذية والمجوهرات.

 

في حين تنشط الحركة في محلات الصيرفة وتحويل الأموال وبيع الأجهزة الخليوية والمأكولات السريعة. ولا يخفى على احد من اهالي فرن الشباك ان سنة 2020 كانت، بمراكمتها الازمات، الاسوأ لناحية اقفال اكثر من 30 محلا تجاريا.

 

قاصد السوق لا يجد صعوبة في ركن سيارته في مواقف خاصة تتقاضى بدلا مقدور دفعه من قبل الجميع، فضلا عن الإفادة من خدمات الوقوف مقابل بدل.

 

وتبقى المشكلة في اختيار الوجهة الجيدة لولوج السوق، من ناحيتي الشيفروليه او العدلية. وعلى مقربة من الأخيرة، يرتفع مبنى من الباطون المسلح، يعرف بمبنى السجل العدلي الذي يقصده المئات من المواطنين يوميا، علما انه يضم في أقسامه مفارز أمنية عدة.

 

ويحلو لرئيس البلدية الإشارة الى وجود صالتي سينما عريقتين في المنطقة، احداهما في الشارع الرئيسي وتعرف بسينما سكالا سابقا، «وقد بيعت الى محل معروف لتجارة الألبسة.

 

اما الصالة الثانية فتابعة إداريا للبلدية وتقع صعودا لجهة عين الرمانة وكانت تعرف بسينما ستار».

 

ويتابع سمعان: «عمر السوق يعود الى 1930، لكن شكله الحالي يعود الى خمسينيات القرن الماضي، أي أننا أمام سوق عمره 70 سنة».

 

ويقر بأن مجمع «سيتي سنتر» الواقع بين الشياح والحازمية (عقاريا في خراج الأخيرة) أثر في حركة السوق، من دون ان ينال منها، بعد لجوء أصحاب المحال الى «التعامل الذكي مع الظروف».

 

سوق فرن الشباك علامة لبنانية، وهو أحد أسواق تقاوم الضائقة الاقتصادية و«عصر المجمعات التجارية الضخمة». ويعيش حاليا فترة هبوط، على أمل ان لا تتأخر فترة النهوض، شأن آمال اللبنانيين جميعهم.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout