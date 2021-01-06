بعد تداول صور لوزراء على مأدبة غداء... توضيح حول هدف اللقاء

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أصدر المهندس عمر صلح التوضيح التالي:

بدعوة من الهيئات الاقتصادية في مدينة بعلبك عقد لقاء إقتصادي و صحي حضره معالي وزير الإقتصاد و معالي وزير الصحة العامة و مدير عام وزارة الإقتصاد.

وكان هدف اللقاء مناقشة وصول المواد الغذائية بأسعار مدعومة لمنطقة بعلبك الهرمل و شرح أهمية الإقفال العام لهدف تخفيف عدد الإصابات و تجهيز المستشفيات بغرف العناية الفائقة.

وبعد إنتهاء اللقاء الذي شهد إلتزاما بالإجراءات المتبعة و خصوصأ وضع الكمامات و أمام إصرار فعاليات المدينة بتكريم الضيوف أقيم غداء مختصر وكان أخر الواصلين وزير الصحة العامة.

يهمنا التوضيح أن الصورة المتداولة لحفل الغذاء التكريمي لضيوف مدينة بعلبك تجمع واقعاً أصحاب المنزل مع معالي الوزراء و سعادة المدير العام و هو غذاء عمل لمتابعة آلية ما اتفق عليه مع وزارة الإقتصاد في المرحلة القادمة لخدمة منطقة بعلبك الهرمل إقتصاديأ و صحياً.