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الحبس والغرامة... قوى الأمن: هذه هي عقوبة كل مخالف لإجراءات الإقفال!

6
JANUARY
2021
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ستباشر قوى الامن تطبيق تعميم وزارة الداخلية والبلديات، المبني على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والمتعلق بالإقفال العام اعتبارا من الساعة 5.00 من يوم الخميس 7/1/2021 ولغاية الساعة 5.00 من يوم الإثنين 1/2/2021.

ونظرا للواقع الخطير الذي نتج عن سرعة تفشي وباء كورونا واتساع نطاقه، وضعف القدرة الاستيعابية للمستشفيات بسبب الزيادة المخيفة في عدد الاصابات، مما يهدد صحة المجتمع بأكمله.

لذلك، تنبه قوى الامن المواطنين، انها ستقوم من الآن فصاعدا بملاحقة المخالفين امام القاضي المنفرد الجزائي وفق المحاضر رقم /401/، تطبيقا للمادة /770/ من قانون العقوبات بحيث سيعاقب المخالف بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من 100 ألف الى 600 ألف ليرة، او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال تكرار المخالفة سيصار الى ملاحقتهم امام النيابة العامة الاستئنافية بموجب محاضر عدلية رقم /302/، وفقا للقانون ذاته بموجب المادة /604/، التي تنص على: "من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلا عن غرامة".

وتؤكد قوى الامن الداخلي أن دور المواطنين جوهري في هذه الظروف الاستثنائية، ومن واجباتهم ان يلتزموا بجميع القرارات الصادرة بهذا الشأن".

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