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استنادًا إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء (رقم 3/م ص؛ تاريخ 5/1/2021)، الذي يوصي بــ«الإغلاق الكامل اعتبارًا من يوم الخميس الموافق فيه 7/1/2021...»،

وبناءً على مقتضيات السلامة العامة، ومن أجل مواجهة انتشار جائحة كورونا،

قرّرت إدارة مزار سيّدة لبنان – حريصا:

تعديل مواعيد فتح المزار عملًا بقرار الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ضمن الدوام المسموح به،من الساعة 7,00 صباحًا لغاية الساعة 6,00 مساءً.

فتح المزار حصرًا لزيارة القربان الأقدس في كنيسة أم النور.

نقل الاحتفال بالذبيحة الإلهية عند الساعة 10.00 صباحًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إيقاف الاحتفال بالقداسات وباقي الأسرار.

إقفال كافة الكنائس والبوابة المؤدّية إلى تمثال العذراء.

نسأل الفادي الإلهي، بصلوات مريم سيّدة لبنان وحامية شعبه، أن يقينا شرّ هذه المحنة، «ويُنقِذَنا[...] مِنَ الوَباءَ الفتَاك» (مزمور 91 / 3).