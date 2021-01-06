اليكم نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة باستكمال فحوص ال PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 2 كانون الثاني الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وعشرين (25) حالة إيجابية.



وجاءت النتائج كالتالي:





رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 204 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (سبع حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالتان إيجابيتان).

رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).

رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).