رئيس بلدية يعلن إصابته بكورونا

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أعلن رئيس بلدية العقيبة جوزيف الدكاش، في بيان اليوم، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن أتت نتيجة PCR إيجابية.

وطلب من المخالطين "التزام الحجر والتقيد بالإجراءات اللازمة". وقال: "حمانا الله جميعا من هذا الفيروس الفتاك، وصدقوني كورونا ليس مزحة، وعلى الجميع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وسبل الوقاية كافة، لحماية عائلاتنا وأهلنا وبلدتنا العقيبة، لئلا تتفاقم الأعداد فيها ونضطر إلى إقفالها كبلدات أخرى".

ونفى "ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي الإشكال الذي حصل بين مناصري القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في مركز الدفاع المدني في العقيبة"، مؤكدا أن "أبناء العقيبة بكل انتماءاتهم يقفون صفا واحدا، وتجمعهم الإلفة والمحبة، والدفاع المدني هو خارج الاصطفافات الحزبية وبخدمة أهل البلدة والجوار".