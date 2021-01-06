غجر يشيد بجهود طاقم عمل شركة قاديشا خصوصا العاملين على الأرض لخدمة مصالح الناس

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كرّم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ريمون غجر ، فريق عمل إصلاح الكابلات الجوفية في شركة كهرباء القاديشا ، بحضور مستشار وزير الطاقة والمياه طوني ماروني ورؤساء المصالح في الشركة .

أتى هذا التكريم بلفتة خاصة من ضمن تقليد سنوي من لجنة تحديث القاديشا ، بعد الجهد الكبير الذي قامت به ورش الصيانة لإصلاح الأعطال على الكابلات الجوفية التي تعطلت خلال العاصفة الأخيرة في طرابلس بحيث تمت إعادة التغذية بالتيار الكهربائي للمواطنين بوقت وجهد قياسيين .

غجر و خلال إتصال هاتفي لتهنئة العمال الفنيين الذين انجزوا إصلاح الأعطال على الكابلات الجوفية أشاد بجهود العاملين في القاديشا من الإدارة إلى رئيس لجنة التحديث مرورا بالعمال الفنيين والإداريين معتبرا بأن المؤسسات تقوم على السواعد التي تعمل بظروف صعبة على الأرض، أضاف متابعا "من هنا وجب الشكر لكل ورش الصيانة و إصلاح الأعطال فالانجازات لا تتحقق الا بتظافر الجهود ومن أسفل إلى أعلى الهرم" .

كما تطرق غجر إلى حجم الصعوبات و من ضمنها الأزمة المالية الحادة و جائحة كورونا التي تعوق عمل الأجهزة الفنية في وزارة الطاقة و المياه على الأرض حيث لا ينبغي مواجهتها إلا بالتحدي والإصرار على تحقيق تأمين متطلبات الخدمة العامة.