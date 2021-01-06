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هل وقعتم ضحية اعماله؟

6
JANUARY
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بأعمال سرقة أجهزة خلوية من داخل آليات في مناطق مختلفة من الضاحية. وقد جرى تناقل فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي توثّق عملياته.

من خلال التحريات والاستقصاءات، تمكّنت عناصر المفرزة المذكورة من تحديد هويته ومكان إقامته، وتوقيفه بتاريخ 4-1-2021، بعد مداهمته في منزله الكائن في محلّة حيّ السلّم، وتبيّن أنه يدعى:

_ غ. ع. (مواليد عام 1963، لبناني)

الذي اعترف _في خلال التحقيق معه_ بارتكابه عدّة سرقات لأجهزة خلوية من داخل سيارات من منطقتي الغبيري وحارة حريك، وضبط بحوزته جهاز خلوي مسروق، وتبين انه من اصحاب السوابق بجرائم تحرش، تهجم، ومطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم افعال منافية للحشمة بقاصر.

لذلك، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته بناءً على إشارة القضاء المختصّ، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الأوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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