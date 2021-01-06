"على من تقرأ مزاميرك يا داوود"؟".. كيف علّق جعجع على المصالحة الخليجية؟

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غرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "المصالحة الخليجية التي تمّت في قمة العلا تشكل مكسبا لدول مجلس التعاون الخليجي ولكل الدول العربية وبالأخص للبنان الذي كان يلجأ في محنه إلى دول الخليج التي كانت تهب لمساعدته دائما ".

وأضاف: "اذا كان يرزح اليوم تحت وطأة الازمة الكبرى التي تعصف به، فلأن دول الخليج بعيدة عنه بفعل تخريب علاقات لبنان معها من جراء بعض الاصطفافات اللبنانية الداخلية المعروفة".

وتابع: "ولو كانت السلطة الحالية في لبنان جادة في الحد الأدنى بالعمل على إخراج الشعب اللبناني من محنته الحالية لكانت سارعت أوّل بأول إلى إعادة ترتيب العلاقات اللبنانية الخليجية، ولكن "على من تقرأ مزاميرك يا داوود"؟"