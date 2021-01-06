البطريرك الراعي يوجّه ثلاث نداءات

A + A -

أطلق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ثلاث نداءات في عظة قداس الغطاس، الأول إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف طالبا منهما لقاء وجدانيا، مصالحة شخصية، لقاءً مسؤولا عن انتشال البلاد من قعر الانهيار بتشكيل حكومة انقاذية محررة من التجاذبات والمحاصصات، وطلب من جميع القوى السياسية تسهيل هذا التشكيل.

النداء الثاني إلى المستشفيات الخاصة لاعداد ما يلزم من غرف واجنحة لاستقبال المصابين بوباء كورونا.

كما وجّه البطريرك الراعي النداء الثالث إلى المصارف من أجل تطبيق قانون الدولار الطالبي ليتمكن أهالي الطلاب من تأمين المال لهم وهم يتابعون دروسهم العليا في الخارج.