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"أمر مقلق" يحصل لأول مرة منذ بداية الوباء في لبنان!

6
JANUARY
2021
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غرّد مدير عام مستشفى الحريري الجامعي في بيروت الدكتور فراس أبيض: "لأول مرة منذ بداية الوباء، اتت النتائج ايجابية لأكثر من 30% من فحوصات الكورونا التي أجريت أمس في مختبرنا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. هذا أمر مقلق، وينذر بأرقام كورونا أسوأ في الأسابيع المقبلة. أين وكيف نحضر للازمة القادمة؟"

وأضاف: "أملنا الوحيد يكمن في العاملين في مجال الرعاية الصحية. خلال الأشهر الماضية، أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية، والقيام بالواجب، بكل اجتهاد، ونكران ذات. انهم ليسوا أقل من أبطال. لقد قدموا الكثير، لكننا الآن سنطلب منهم أن يقدموا المزيد. دون ادنى شك، لن يترددوا".

وتابع: "عاملو الرعاية الصحية الشجعان، كما بعد الانفجار، سيكونون هم المنقذين. اشعر بكل احترام وتقدير للتضحيات التي يقومون بها. أنا أيضا اشعر بالغضب. يقولون إن أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم بتكراره. هذا ينطبق أيضًا على التعلم من الخيارات السيئة".

 

 

 

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