لبنان الحقيقي جايي (د. ايلي حداد)

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د. ايلي حداد - رئيس التجمع من اجل لبنان

لا يختلف اثنان ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان هو مأسوي وكل مؤشرات الدورة الاقتصادية هي في المنطقة الحمراء. من الحد الادنى للاجور الى نسبة البطالة غير المسبوقة الى نسبة عدد السكان الاستثنائية والمتزايدة الذين يعتبرون دون مستوى الفقر، كلها مؤشرات تظهر فداحة الكارثة الاقتصادية. وعليه، فإن اللبناني يمضي أسوأ ايامه ويعيش قلقاً كبيراً على غده القريب ومستقبل اولاده، في ظل وضع سياسي قاتم وفشل ما سمّي بالثورة في تغيير واقعه. وهنا يأتي التوق الى الهجرة، الى ترك كل شيء والرحيل الى عالم آخر يرى فيه الامل والأمن والأمان.

الا ان تحليلاً بسيطاً واقعياً لمسار الامور قادر ان يعيد قراءة هذا الواقع على مرارته واستشراف عوامل تحول بنيوي يمكن البناء عليه بغية الانتقال الى مسار افضل واكثر ايجابية.

بادئ ذي بدء، يجب الاعتراف ان السياسات الاقتصادية للمنظومة التي استأثرت بمقدرات البلد منذ ١٩٩٢ والتي قامت علىً الاستدانة العشوائية وتعزيز النظام الريعي على حساب اي نظام انتاجي آخر والتركيز على بناء الجسور والطرقات بدل بناء المعامل والمراهنة على سلام افتراضي وعلى محاور اقليمية، هذه السياسات قد فشلت فشلاً ذريعاً كما كان مقدراً لها. لم تنجح الا بتعزيز ثروات المستفيدين منها والقيمين عليها وازلامهم على حساب الثروة الوطنية وصحة الوطن. ويضاف الى ذلك النهب الموصوف للدولة والفساد المستشري الذي اعتمدوه اساساً لإدارة الحكم ولتعزيز سطوتهم عليه وتجذرهم فيه.

يجب الاعتراف ان خطة الطريق التي قضت بتحديد سعر الدولار على ١٥٥٠ ليرة وضعت البلد والمواطنين في كرة هوائية، في كذبة كبيرة، جعلت هؤلاء "المسؤولين" يلجأون الى مزيد من الاستدانة للابقاء على سعر الصرف هذا.

يجب الاعتراف اذاً ان هذا المسار الانحداري كان يجب ان يتوقف، وكرة الهواء هذه كان مصيرها الحتمي ان تنفجر في يوم من الايام. اما الاستمرار بالاستدانة فكان كالحفر في قعر الهاوية، كلحس المبرد حتى آخر نقطة دم.

من هنا، فإن الوضع الاقتصادي الكارثي اليوم ليس الا نتيجة هذه السياسات المجرمة وغير المسؤولة القائمة منذ التسعينات والتي اعتمدت على الاستدانة دون افق لإيهام العالم بصحة مالية مزعومة وايهام المواطن ببحبوحة اقتصادية كاذبة.

وقرار وقف هذه السياسات العشوائية كان ضرورياً والزامياً اذا اردنا انقاذ ما تبقّى و اصلاح ما يمكن اصلاحه، وما تأجيله الا جريمة أخرى تضاف الى باقي الجرائم بحق الوطن. وكلما تأخر قرار الوقف هذا كلما ازداد حجم المأساة التي تنتظر اللبنانيين.

اما الآن وقد انفجرت كرة الهواء وسقط اللبنانيون من اقتصادهم الافتراضي الى الواقع المأزوم، فإن كثيراً من العوامل الايجابية بدأت بالظهور ان أُحسن استخدامها، استطاع لبنان تجاوز محنته وانتقل اللبناني تدريجاً الى واقع اكثر التصاقاً بالحقيقة وانفتاحاً على آفاق أفضل.

جولة سريعة على اسواق بيروت اليوم تُظهر ان معظم الاسعار باتت بالليرة اللبنانية فقط فيما كان التسعير بعملتين.

كما ان انخفاض الاسعار بشكل كبير سيجعل ولا شك باب الاستثمار في السوق المحلي وخاصة في المجال الصناعي متيسّراً اكثر من ذي قبل. وبالفعل فقد بدأ الحديث عن مشاريع استثمارات صناعية في حقول الدواء والالبسة وحتى النظارات وهو ما سيعيد تصويب البوصلة الاقتصادية تدريجيّاً نحو الانتاج، تماماً كما كانت الحال في الثمانينات وحتى أفضل من ذلك ان أحسن المسؤولون قيادة هذا التحوّل.

الى ذلك فإن انخفاض الاسعار سيعيد الروح الى القطاع السياحي وهو من اعمدة الاقتصاد في لبنان. لقد عانى هذا القطاع الأمرّين من جراء المنافسة القوية من بلدان مجاورة باتت رائدة في تنظيمها السياحي مثل تركيا ومصر وغيرها وانخفاض الاسعار في لبنان معطوفاً على سياسة سياحية فاعلة من شأنه ان يرفع التحدي من جديد.

اما التطور الايجابي الاكبر فيكمن في عقلية اللبناني الذي بات يفكّر اكثر فأكثر بالعودة الى القرية ولو جزئياً، الى الارض والزراعة، الى الجذور. ومن شأن هذه العودة ان تقلب المعادلة الداخلية المختلّة وتفتح الباب امام عودة قوية للقطاع الزراعي الى السياسة الاقتصادية.

باختصار، ان لبنان يمرّ الان بالمطهر وعلى اللبناني ان يقرّ ان واقعه الاجتماعي والاقتصادي الذي وضعه فيه حكام منظومة الطائف حتى الامس القريب كان ولا شك مريحاً ولكنه كان دليل مرض كما الرياضي الذي يلجأ الى المنشطات لتسجيل النتائج. لقد حان وقت التشخيص الصحيح للواقع الاقتصادي بغية الانطلاق منه الى التأسيس لواقع صحّي وصحيح والى بناء لبنان الغدد على اسس جديدة.







