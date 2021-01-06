living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 كانون الثاني 2021

6
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر سياسيّة أمام موجة التصعيد الاستباقية التي بدأت بين فريقي تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بصفتها سعياً لخلق المناخ الذي يبرر بقاء الجمود الحكوميّ حتى تنتهي المرحلة الانتقالية الأميركية الرئاسية ويدخل الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض.

 

كواليس

قالت مصادر خليجية إن التقارب السعودي القطري الذي توّج مساعي أميركية في نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب يشكل محاولة لقطع الطريق على الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن في ترتيب البيت الخليجيّ وهدف المحاولة توفير شبكة حماية سياسيّة لولي العهد السعودي، ولذلك لا تتوقع المصادر سرعة تطبيق لمفاعيل المصالحة من الجانب القطريّ.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

خلافاً للتعاميم الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وعن وزارة التنمية الادارية صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأي استشاري يؤكد ان افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مستثنون من موجب التصريح الالزامي عن الذمة المالية المنصوص عنه في قانون الاثراء غير المشروع.

 

تؤكد كتلة من «8 آذار» تمسّكها بحقيبة خدماتية كانت من حصتها، على اعتبار انها مكافأة لها لما تعرضت له من العهد.

 

يستبعد قطب سياسي استمرار تدفق المساعدات الخارجية الانسانية اذا استمرت سياسة السلطة على ما هي عليه، لذلك دعا جماعته الى الاتكال على الذات بدل صندوقة الاعاشة.

 

 


اللواء: أسرار

همس
وصفت مصادر قريبة من مرجع مكلف زيارة مستشار إلى مرجعية روحية بأنها شكلت طعنة لجهود تأليف حكومة جديدة!

 

غمز
تشهد العلاقة بين تيّار على أبواب السلطة وحزب بارز «فترة من عدم التصادم»، بانتظار جلاء وضعية الصراعات والتسويات الدائرة إقليمياً ومحلياً..

 

لغز
دخلت مراجعة قضائية، بالغة الحساسية، مرحلة، لا بدّ فيها من رابح وخاسر، ونتائج مدمّرة على سمعة الملفات القضائية..

 

 

 

الجمهورية: أسرار

بدأت مرحلة الفوضى

حذرت جهات ضليعة بالشؤون الأمنية من أننا بدأنا مرحلة الفوضى حيث بدأت عمليات الإغتيالات وسرقة السيارات وقد نصل الى القتل بهدف السرقة.

 

إعتراض على طرح مستجد؟


قال مسؤول كبير إن حملة زعيم سياسي على حزب بارز تستبعد إعتراضاً على طرح مستجد بزيادة عدد الحكومة من 18 الى 20 وزيراً.

 

كلام حاد

سمع زوار مرجع سياسي كلاماً حاداً حيال شخصية سياسية أخرى ربطاً بملف حيوي لا يزال عالقاً.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout