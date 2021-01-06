أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 كانون الثاني 2021

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقفت مصادر سياسيّة أمام موجة التصعيد الاستباقية التي بدأت بين فريقي تيار المستقبل والتيار الوطني الحر بصفتها سعياً لخلق المناخ الذي يبرر بقاء الجمود الحكوميّ حتى تنتهي المرحلة الانتقالية الأميركية الرئاسية ويدخل الرئيس المنتخب جو بايدن الى البيت الأبيض.

كواليس

قالت مصادر خليجية إن التقارب السعودي القطري الذي توّج مساعي أميركية في نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب يشكل محاولة لقطع الطريق على الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن في ترتيب البيت الخليجيّ وهدف المحاولة توفير شبكة حماية سياسيّة لولي العهد السعودي، ولذلك لا تتوقع المصادر سرعة تطبيق لمفاعيل المصالحة من الجانب القطريّ.

نداء الوطن: خفايا

خلافاً للتعاميم الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية وعن وزارة التنمية الادارية صدر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأي استشاري يؤكد ان افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية مستثنون من موجب التصريح الالزامي عن الذمة المالية المنصوص عنه في قانون الاثراء غير المشروع.

تؤكد كتلة من «8 آذار» تمسّكها بحقيبة خدماتية كانت من حصتها، على اعتبار انها مكافأة لها لما تعرضت له من العهد.

يستبعد قطب سياسي استمرار تدفق المساعدات الخارجية الانسانية اذا استمرت سياسة السلطة على ما هي عليه، لذلك دعا جماعته الى الاتكال على الذات بدل صندوقة الاعاشة.



اللواء: أسرار

همس

وصفت مصادر قريبة من مرجع مكلف زيارة مستشار إلى مرجعية روحية بأنها شكلت طعنة لجهود تأليف حكومة جديدة!

غمز

تشهد العلاقة بين تيّار على أبواب السلطة وحزب بارز «فترة من عدم التصادم»، بانتظار جلاء وضعية الصراعات والتسويات الدائرة إقليمياً ومحلياً..

لغز

دخلت مراجعة قضائية، بالغة الحساسية، مرحلة، لا بدّ فيها من رابح وخاسر، ونتائج مدمّرة على سمعة الملفات القضائية..

الجمهورية: أسرار

بدأت مرحلة الفوضى

حذرت جهات ضليعة بالشؤون الأمنية من أننا بدأنا مرحلة الفوضى حيث بدأت عمليات الإغتيالات وسرقة السيارات وقد نصل الى القتل بهدف السرقة.

إعتراض على طرح مستجد؟



قال مسؤول كبير إن حملة زعيم سياسي على حزب بارز تستبعد إعتراضاً على طرح مستجد بزيادة عدد الحكومة من 18 الى 20 وزيراً.

كلام حاد

سمع زوار مرجع سياسي كلاماً حاداً حيال شخصية سياسية أخرى ربطاً بملف حيوي لا يزال عالقاً.