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مقربون من "الحزب" رداً على جعجع : نشهد المزيد من الصراخ .. لن يلبث ان يتلاشى مع استلام بايدن الحكم

6
JANUARY
2021
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الديار : على خط المواقف السياسية، برز يوم أمس تصعيد قواتي غير مسبوق بوجه ح ز ب الله.

 

فخلال لقاء عقد في المقر العام في معراب، رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على امين عام ح زب الله السيد ح س ن نصرالله وبالتحديد قوله إن المقاومة تحمي لبنان وتحافظ على حقوقه، ورد جعجع بالقول: «فبالله عليك يا سيد حسن فنحن لا نريد مـنك أن تحافــظ على لبنان ولا أن تحمي حقوقه. جل ما نريده منك هو عدم التعدي على لبنان واللبنانيين، إذ لم يسبق أن انتهكت سيادة لبنان كما هي منتهكة اليوم، ولم يســبق أن ذل الشعب اللبناني كما هو مذلول اليوم، ولم يسبق أن شهد البلد انهيارا كما هي الحال اليوم، ولم يسبق أن خسر لبنان صداقاته العربية والغربية كما هو حاصل اليوم، ولم يسبق أن تحول جواز سفر اللبناني إلى مهزلة على غرار ما هو عليه اليوم، وذلك كله بسبب مقاومتك».

 

ووضعت مصادر قريبة من ح زب الله التصعيد القواتــي في اطار «تنفيذ اجندة وتعليمات اميركية»، مرجحة في حديث لـ«الديار» ان «نشهد المزيد من التصعيد والصراخ الذي لن يلبث ان يتلاشى مع استلام ادارة جو بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الاميركية».

الديار
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