الحكومة تنتظر انتهاء عطلة

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الديار : لا يزال الملف الحكومي في اجازة الاعياد، بانتظار عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى بيروت لاعادة اطلاق عجلة المفاوضات الحكومية.

وبالامس، طمأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى «أننا لم نتجاوز بعد المعدل الزمني العام لتأليف الحكومات في لبنان» مؤكدا ان «الثلث المعطل أو الضامن ليس هو العقدة على الإطلاق، إنما تبقى بعض التفاصيل وخصوصا أن العمل يتم على حكومة اختصاصيين في بلد عز فيه الاختصاص بعيدا عن السياسة».

وقال: «اما بخصوص المبادرة الفرنسية، بعناوينها الكبرى لا تزال قائمة، ومن المرجح بعد تأليف الحكومة أن تكون هذه المبادرة وعناوينها بوصلة البيان الوزاري وبالتالي بوصلة العمل الحكومي، وسيكون هذا التوجه عنوانا لإنقاذ لبنان من الوضع القائم الذي نتخبط فيه».