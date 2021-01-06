مصادر نيابية : اننا نوجه ضربة قاضية للاقتصاد من دون ان نتمكن من خفض اعداد المصابين

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الديار: سجلت وزارة الصحة يوم امس 3620 اصابة بكورونا و17 وفاة، شككت مصادر نيابية بفعالية الاقفال العام وسط الإجراءات التي لا تزال غير مشددة، منبهة في حديث لـ«الديار» من «اننا بتنا ندور في حلقة مفرغة بحيث نعلن عن قرار الاقفال فيتهافت الآلاف للاختلاط قبل بدء العمل به، وبعده ونتيجة اجراءالمفرد والمجوز يزداد الاختلاط من دون ان ننسى لجوء اللبنانيين للحفلات داخل المنازل بسبب اقفال المطاعم والمقاهي، ما يعني اننا نوجه ضربة قاضية للاقتصاد من دون ان نتمكن من خفض اعداد المصابين الا لاسبوع او اثنين، ما يحتم تحمل المواطنين مسؤولياتهم والاهم قيام المستشفيات الخاصة بواجباتها لجهة تأمين اقسام واسرة لمرضى كورونا».