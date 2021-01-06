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أنباء عن عملية عسكرية «محدودة»

6
JANUARY
2021
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الوطن السورية: شنّ الطيران الحربي أمس غارات مكثفة ومركزة، على نقاط انتشار فلول مسلحي تنظيم داعش في البادية الشرقية، أحرق خلالها مواقع لهم في عمق المنطقة التي واصل الجيش العربي السوري تمشيطها وتطهيرها من هؤلاء الإرهابيين.

 

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن وحدات من الجيش والقوات الرديفة، واصلت أمس حملة تمشيطها المنطقة الساخنة من البادية السورية، لتطهيرها من بقايا فلول تنظيم داعش، بمؤازرة الطيران الحربي الروسي، ولمنع اعتداءاتها على وسائل النقل العابرة للطريق الدولية الرقة دمشق مروراً بمنطقة سلمية.


من جانبها، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر ميداني تأكيده قيام المروحيات الروسية بعملية تمشيط واسعة في البادية بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم داعش في المنطقة. وأوضح المصدر، أن عملية التمشيط شملت مناطق كباجب والشولا في بادية ديرالزور، إضافة إلى تمشيط مناطق صحراوية بريف الرقة الجنوبي بحثاً عن جيوب ومغاور يعتقد أن مسلحي التنظيم يختبئون داخلها، وينفذون هجمات ليلية باتجاه مواقع تابعة للجيش العربي السوري والقوافل المدنية على الطرق الرئيسة المارة بهذه المناطق.


وأشار المصدر إلى أن الجيش العربي السوري دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية له أمس، وبدأ بالتجهيز لعملية عسكرية «محدودة»، الهدف منها تمشيط مناطق جغرافية محددة بالتعاون مع القوات الروسية بحثاً عن مخابئ المجموعات المسلحة في المناطق الصحراوية شمال منطقة التنف التي يحتلها الجيش الأميركي، والتي بدأت تنشط مؤخراً في مناطق بادية حماة وحمص والرقة.


في الأثناء، أفادت مصادر إعلامية معارضة، بأن مسلحين مجهولين عمدوا إلى استهداف سيارة شحن بالرصاص على طريق السويداء دمشق بالقرب من قرية المتونة، حيث حاول المسلحون اختطاف السيارة وسائقها إلا أنهم فشلوا في ذلك بعد تدخل مجموعة من الأشخاص، ليلوذ المهاجمون بالفرار.


على خط مواز، بيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن مجموعات إرهابية اعتدت على نقاط عسكرية للجيش العربي السوري بالصواريخ على محاور العمقية والبحصة بسهل الغاب الشمالي الغربي، واقتصرت الأضرار على الماديات.


وأوضح المصدر، أن الجيش رد على هذه الاعتداءات برمايات مدفعية، استهدف بها مواقع ونقاطاً للإرهابيين بمحاور الزيارة والعنكاوي وقليدين بسهل الغاب محققاً فيها إصابات مباشرة.


وبيّن المصدر، أن مجموعات إرهابية اعتدت على نقاط للجيش بمحور الملاجة بريف إدلب، فردّ عليها الجيش بنيران مدفعيته التي دك بها مواقع المجموعات الإرهابية في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل وبينين والرويحة وكدورة بريف إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مباشرة.

الوطن السورية
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