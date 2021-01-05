تقرير مستشفى الحريري : 970 فحصا و حالتي وفاة

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اصدرمستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 970 فحصا.



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 90.





- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 23.





- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.





- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 828 حالة شفاء.





- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2.





- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 37.





- حالات وفاة: 2.