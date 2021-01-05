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قضاء واحد تخطى ال ٢٠٠ اصابة جديدة بكورونا...

5
JANUARY
2021
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 اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال تم اليوم تسجيل 202 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا" والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين (بينهم 53 حالة من التابعية الفلسطينيةو 2 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية الإثيوبية ) 

توزعوا على الشكل التالي:البرج الشمالي 43، صور 31،البص 16،الرشيدية 15،الحوش 14،صريفا 8 ،
العباسية 7،برج رحال 6،عيتيت 5،البرغلية 4،معركة 4،دبعال 3،البازورية 3، جويا 3،الشبريحا 3،قانا 3،شحور 3،معروب 3،طيردبا 3،باتولية 2،بدياس 2،القليلة 2،الشعيتية 2،
الناقورة 2 محرونة 1،عين بعال 1،طيرفلسية 1،مجدل زون 1،طورا 1،المنصوري 1،ديرقانون راس العين 1،السماعية 1،المساكن 1،حناوية 1،ديرعامص 1،مزرعة مشرف 1،يارين 1،ارزون 1
وقيد التحقق 1

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 5711 مصاب توزعوا وفق التالي :
5465 حالة محلية من بينهم 814 حالات من التابعية الفلسطينية و84 من التابعية السورية 
246 حالة وافدة
4189 حالة شفاء 
62 حالة وفاة
1473 الحالات النشطة

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