بانتظار بلورة المشهد الصحي.. الصورة الحكومية تنتظر بلورة المشهد الخارجي!

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مقدمة نشرة أخبار OTV – الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021

قبل يومين من العودة إلى الإقفال العام، عداد كورونا يحلق، مسجلاً 3620 إصابة، و17 حالة وفاة، ليكرس الأزمة الصحية أولوية مطلقة على الروزنامة اللبنانية في الشهر الأول من العام الجديد، مكرراً السؤال التالي: هل تلتزم غالبية المواطنين هذه المرة بالإجراءات الوقائية، بعدما دقَّ الخطر كل الأبواب؟ وفي المقابل، هل تطبق الجهات الرسمية المعنية تلك الإجراءات بصرامة، أم تبقى متلهية بخلافاتها التي لا طائل منها، والتي غالباً ما ترخي بظل من التراخي على فرض الاجراءات كما يلزم في ايام الاقفال؟

الجواب رهن أرقام ما بعد الإقفال، وإذا كان بعض اللبنانيين لا يقولون الحقيقة، فالأرقام لا تكذب…

وفي انتظار بلورة المشهد الصحي، الصورة الحكومية تنتظر بلورة المشهد الخارجي، ولاسيما الأميركي بعد العشرين من الشهر الجاري، في وقت يتداول بعض وسائل الإعلام معطيات متناثرة حول أفكار جديدة على مسار تشكيل الحكومة، علماً أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يخصص إطلالة كاملة الثامنة والنصف من مساء الجمعة المقبل للشأن المحلي، فيما يتوقع أن تصدر مواقف هامة عن جهات سياسية أخرى في الأيام التي تلي.

أما على المستوى الإقليمي، فاحتل المشهد الخليجي اليوم صدارة المشهد، في ضوء مصالحة محورها سعودي-قطري، وارتداداتها خليجية وعربية وإقليمية ودولية.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير الخارجية السعودية مساء أن قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار الخليج وتضامنه، ويدعو إلى التصدي المشترك لأي تهديدات لأمنه.