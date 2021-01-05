نائب الأمين العام للإتحاد من أجل لبنان: يدعو الاتحاد المناصرين وأصدقاء ومحبي مسعود الى الصبر والصلاة

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صدر عن نائب الأمين العام للإتحاد من أجل لبنان غسان حداد البيان التالي:

مسعود الأشقر رفيق الدرب وأحد مؤسسي الإتحاد من أجل لبنان يصارع من أجل الحياة كما قاتل من أجل الأشرفية ولبنان.

‏فقد عقد الاتحاد من أجل لبنان إجتماعاً الكترونياً طارئاً للوقوف على وضعية القائد مسعود الاشقر الصحية ‏ومواكبة تطوراته.

وإذا يدعو الاتحاد المناصرين وأصدقاء ومحبي مسعود الى الصبر والصلاة، يبقي إجتماعاته مفتوحة لمواكبة أوضاع القائد مسعود الأشقر الصحية، ويهيب بالأصدقاء والمناصرين إتخاذ كافة إجراءآت الوقاية الصحية وإلتزام المنازل خلال الحجر.

يصلي اللقاء من أجل شفاء القائد مسعود الإشقر ويقف مع عائلته والى جانبها، والى جانب أبناء الأشرفية خلال هذه المحنة العصيبة.