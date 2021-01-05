بالصورة - قوى الأمن: احذروا...!

A + A -

أشارت المديرية العامة لقوى الأنت الداخلي إلى أنه "يتلقّى عددٌ من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة وهمية، مفادها، أنّ بإمكانهم -من خلال الولوج الى رابط معيّن (Link)- التسجيل في برنامج لمنظّمة الصحة العالمية (W.H.O.) (word health organization) بغية الحصول على مبلغ مالي بقيمة /500/ يورو، وذلك بعد الإجابة على عدّة أسئلة، وتعميم الرابط على عددٍ من الأشخاص".



وأوضحت المديرية في بيان أن "الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى منظّمة الصحة العالمية، وقد يهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية". وطلبت المديرية "من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية، كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصّيّة أو بريد إلكتروني باسم جهات أو منظمات أو مؤسّسات وغيرها... توهم بالربح المادي، إلى عدم التسرّع، ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات".