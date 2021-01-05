إجتماع برئاسة عكر لتحديد إستراتيجية للتعاطي مع المستشفيات في ظل وباء كورونا

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إستكمالاً للإجتماعات السابقة، عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وبحضور وزير الصحة العامة حمد حسن، ووزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، إجتماعاً تنسيقياً لمختلف الهيئات والصناديق الضامنة الرسمية والخاصة، لتحديد إستراتيجية للتعاطي مع المستشفيات خلال هذه المرحلة الطارئة من المنحنى الوبائي لجائحة كورونا.

الإجتماع شارك فيه ممثل وزارة الصحة السيد جهاد مكوك، وممثل مدير عام الضمان الإجتماعي مدير المرض والأمومة الدكتور غازي قانصو، وممثل المدير العام للأمن العام العميد الياس البيسري يرافقه المقدم وسيم منذر، وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد سعيد فواز يرافقه العميد الركن معين شحادة، ورئيس جمعية شركات الضمان الخاصة في لبنان السيد إيلي طربيه، ورئيس تعاونية موظفي الدولة السيد يحي خميس، وممثلة رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد موظفي وأساتذة الجامعة اللبنانية الدكتورة منى عبود، ورئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف والمقدم الإداري وليد الشرتوني.

المجتمعون فندوا المشكلات، ودعوا الى وضع حلول طارئة، مؤكدين أن صحة المواطن تأتي أولاً، وأن الجميع أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، وأشاروا إلى أنه يجب إرساء مبدأ التعاون وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة، ومع بدء الإقفال التام.

وعقب التداول في المشكلات المطروحة، حدد المجتمعون جملة إجراءات ملزمة وبالإجماع، مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت.

ثم أدلى وزير الصحة بتصريح حول المقررات، مشيراً إلى أن الرهان على رحابة صدر المستشفيات وجاء فيها:

• إعطاء مهلة أسبوع للمستشفيات من أجل إستحداث أو تخصيص قسمICU للكورونا تنتهي نهار الإثنين 11/1/2021 وفي حال عدم الإلتزام سيصار الى:

1- تخفيض تصنيف المستشفيات وإلتزام الصناديق والهيئات الضامنة بالفوترة وفق التصنيف الجديد المعتمد وهو: المستشفيات الجامعية بدءاً من 12 سريرا حتى 40 إذا أمكن، أما المصنفة T1)) 12 سريراً، و(T2) من 6 الى 8 أسرة، و(T3) 4 أسرة.

2- تعليق العقود مع المستشفيات من قبل كافة الهيئات والصناديق الضامنة في حال تخلف المستشفيات عن إستقبال أي حالة مرضية وفق التعميم الصادر عن وزارة الصحة.

3- على المستشفيات التقيد بالتعرفة التي حددت وفق مطالب نقابة المستشفيات الخاصة وعدم تكبيد المواطن أي فروقات إضافية.

4- إعتماد المعايير الطبية لإدخال وإخراج المرضى إلى قسم العناية الفائقة وفق تعميم وزارة الصحة العامة.

وفي الختام تم الإتفاق على توحيد call center من قبل الجهات الضامنة وإعتماد الأرقام التالية:832700 - 01 أو 1787