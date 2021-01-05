الرئيس عون وقع الموافقة الاستثنائية بالاغلاق الكامل اعتبارا من الخميس وحتى 1 شباط ووافق على توقيع العقد مع "فايزر"

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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، الموافقة الاستثنائية بالاغلاق الكامل اعتبارا من يوم الخميس 7 كانون الثاني الجاري ولغاية صباح الاثنين في الأول من شباط المقبل في اطار مواجهة انتشار " كورونا " في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة داء " كورونا ".

الاتفاقية مع " فايزر "

من جهة ثانية، وافق رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الصحة، توقيع العقد مع شركة " فايزر" لشراء اللقاحات اللازمة بوباء " كورونا " على ان تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء.