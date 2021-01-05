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فقط في لبنان .. دعوات للسهر في "حفلات ما قبل الاقفال"!!

5
JANUARY
2021
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كتبت "الأنباء" الالكترونية": وكأن الهدف من قرار الإقفال معاقبة الناس، لا حمايتهم. إذ يظهر إنعدام مستغرب للمسؤولية وغياب لافت للوعي لدى الكثير من اللبنانيين الذين يتجاهلون خطورة الوضع الوبائي، في محاولات التحايل على الحكومة وقراراتها، فيما الأخيرة تبدو شبه غائبة، دون هيبة.

 

وفي جديد مسلسل محاولات الإلتفاف على قرار الإقفال، شاع ما سُمي بـ"حفلات ما قبل الإقفال"، أو "Pre-lockdown party"، أي تنظيم حفلات قُبيل بدء فترة الإقفال العام، دون مراعاة خطورة إنتشار فيروس كورونا في ما بين الحاضرين، والخطر الكارثي الذين يتعرضون له.

 

وفي هذا السياق، نشر الفنان ربيع الجميّل صورة إعلان عبر حسابه على إنستغرام، لحفلة أخيرة قبل البدء بفترة الإقفال، داعيا جمهوره للتوجّه إليها يوم غد. علما أنه، وبدوره، كان يجب عليه رفع مستوى الوعي لدى الناس وتحذيرهم من خطورة إنتشار الفيروس، ونصح جمهوره ملازمة المنازل بدل السهر والتعرض للخطر.

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