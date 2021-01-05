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الى موقع الـ tayyar.org (الصحافي مصطفى ابو عيد)

5
JANUARY
2021
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احتار في لبنان والعالم العربي والغربي من يهاجمنا...
احتار من يكون السّباق في رمي الاشاعات البغيضة...
احتار من الإعلام من يحوز على لقب بطل العالم في الكذب...
احتار من يستطيع ان يجذب الناس بأخبارهم الكاذبة...

 

ولكن، للحقيقة والصدق عنوان...
اخلاق الرئيس القائد ميشال عون...
اخلاق الاعلام الحق والحقيقة... والانتصار يأتي في العبرة، ولمن لا يُسمع صوته، لمن يعمل بصمت، لمن تغلب اخلاقه على جيبه، لمن آمن بقول المسيح عليه السلام، الّا تعبدوا ربّين، الله والمال...

 

هاجمونا، وكذبوا بحقنا وانتصرنا بإنتصار اعلامنا، الاعلام الذي ما نقل الا كلمة الحق للدفاع عن قضية قائد، شعب ووطن... ولكن، هيهات...
ان قلنا ان من يتابع اعلامنا هم العونيون فقط، فهي مصيبة لأخصامنا وأعدائنا هذه الارقام، وان قالوا انهم يتابعوننا فالمصيبة اعظم لهم...

 

الى صوت الحق والحقيقة، الى صوت المظلومين، الى فريق العمل في التيار.اورغ نقول اقل ما يمكننا، شكرا...
شكرا لكم على ١٨ عاما من النضال لكشف الحقيقة لبنانيا وفي الانتشار اللبناني، شكرا لكم من القلب لمواكبة الاخبار الصادقة واطلاقها وعدم الخنوع والخضوع، لا لزعيم ولا لمال... شكرا والف شكرا لمصداقيتكم، وصدقكم وعملكم المتفاني في ايصال كلمة الحق ونقل الخبر الصحيح في زمن اصبح الاعلام في وطننا راكعا للمال امام الشرف...


شكرا باتريك باسيل على الحفاظ على المركز الاول اخلاقيا.

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