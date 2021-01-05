موقع tayyar.org الأول في لبنان

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مرة جديدة أظهرت إحصائيات عالم المواقع الإلكترونية العاملة في لبنان والتي تنشرها شركة narratiive.com تصدّر tayyar.org المركز الاول، وتقدمه على كل المواقع الاخرى من كل الفئات، في شهر كانون الأول ٢٠٢٠. (راجع الجدول المرفق).

وقد زار الموقع حوالى ١.٧ مليون زائر مختلف خلال شهر كانون الأول ٢٠٢٠، من لبنان فقط دون احتساب المتصفّحين من بلاد الانتشار.

كما تبين عند دراسة الأرقام في المراحل السابقة أن مواقع عديدة تتكل على الإفراط في الصرف المالي لحجز مقعد لها في المراكز الأولى، لكنها تراجعت تلقائيا مع انحسار الـ "فريش" دولار.

كذلك تبين ان عددا من المواقع الاخرى يستفيد من تقنية الـ auto refresh لزيادة اصطناعية في عدد الزيارات، وخصوصا في عدد الصفحات المقروءة.

و يبقى tayyar.org الموقع الرائد بعد ١٨ عاما من العمل ضمن معايير المصداقية والسرعة و الدقّة في نقل الخبر.