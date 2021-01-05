قاطيشا : القوات اللبنانية لم تهادن «الحزب»

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الجمهورية: أكّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب وهبه قاطيشا «أنّنا لا يُمكن أن ننكر وجود «حزب الله» وبيئته اللبنانية»، أوضح «أنّنا ضدّ تصرفاته»، مشيراً الى أنّ «القوات اللبنانية لم تهادن «الحزب» مرةً، وتحفظت على البيانات الوزارية كلّها التي تضمنت الثلاثية الخشبية: «الجيش والشعب والمقاومة».

وتيمناً بالقول المأثور: «لا يمكن الانقلاب على الديموقراطية إلّا بالديموقراطية»، يؤكّد قاطيشا «أنّه لا يُمكن الانقلاب على الدولة إلّا بالدولة، أي في مجلس النواب. فلديهم الغالبية ويحكمون، والانقلاب عليهم يكون بتغيير هذه الغالبية، لذلك نطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة».