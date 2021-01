عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار : آخر الرحابنة الكبار

إعملوا أو استقيلوا من تصريف الأعمال



كانتون جنبلاط المتخيّل: «بعذران حتماً»؟





الديار: عودة لـ «نفق» الاقفال دون ضمانات بالنجاح ومواجهة مع المستشفيات «المتمردة»

وثيقة «عوكر» عن استراتيجية بايدن تكشف خلفية التصعيد ضد طهران وحزب الله

باريس غائبة حكوميا وتضغط «غازيا»: شركة توتال ترضخ للتهديدات الاسرائيلية؟



نداء الوطن : شهرياً... خسارة التجارة 375 مليون دولار والسياحة 600

إجراءات "كورونا": إلى الوراء درّ

اللواء: إجراءات الإقفال تسابق إنهيار المنظومة الصحية.. بانتظار اللقاح!

الحريري لن يرضخ للشروط العونية.. و«حرق صور» بين الضاحية ونهر الكلب يربك الإستقرار



البناء: إيران تحتجز ناقلة كوريّة وترفع التخصيب… وترامب محاصَر في الكونغرس والمحكمة العليا

لبنان إلى الإقفال حتى مطلع شباط... وتدابير بحقّ المستشفيات غير المشاركة / السفير الإيرانيّ وصفي الدين وخليل: محور المقاومة أقوى بدماء سليمانيّ والمهندس



النهار: الاقفال الرابع: تخبط الدولة الفاشلة

الجمهورية: محطة 20 كانون : لا مكان للبنان

l'orient le jour: Le Liban entièrement bouclé à partir de jeudi



the daily star: Lebanon to go under 25-day lockdown