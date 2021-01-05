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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021

5
JANUARY
2021
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نداء الوطن: خفايا

أفاد مصدر في فريق البنك الدولي بان مسح الاضرار التي لحقت بمباني الوزارات والادارات العامة المتضررة من انفجار مرفأ بيروت يتضمن شوائب مالية وقانونية، منها مبالغة هائلة في تقييم الاضرار وطلب ترميم مبان مستأجرة على نفقة الدولة فيما يقع موجب الترميم على عاتق المالك بموجب قانون الايجارات.

 

في ظل نفاد الاعتمادات وهلاك قيمتها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بدأت ادارات ومؤسسات عامة قرصنة برامج المعلوماتية اللازمة لتشغيل الحواسيب وبرامجها، في خرق فاضح لقانون حماية الملكية الفكرية والادبية والاتفاقيات الدولية، ما يعرض القطاع العام لتداعيات قانونية.

 

 


اللواء: أسرار

همس
كشف مصدر مطلع عن مقاربة جديدة للمفاوضات، تسمح بالتوصل إلى نتائج، مقبولة من الطرف اللبناني!


غمز
تسجل أسعار الزيوت، وبعض المواد الغذائية طفرات في الأسعار، تتغير ليس بين وقت وآخر، بل بين ساعة وساعة..


لغز
تقع بين وقت وآخر، إشكالات في بعض القرى الجنوبية، يجري تطويقها بسرعة، منعاً لتداعيات لها..

 

 

 

 الجمهورية : أسرار

حملات متبادلة

وصفت تقارير دبلوماسية بشكل متناقض الحملات المتبادلة بين قوّتين دولية وإقليمية منها ما يخشى الحرب والعكس صحيح.

 

يعملون من المنزل لأسباب أمنية

يتردد أن بعض أصحاب المصارف يُسيِّرون أعمالهم من منازلهم منكفئين عن التجول ليس بسبب كورونا إنما لأسباب أمنية ولا يتجولون إلّا بحراسة أمنية مشدّدة.

 

خلافات تظهر للعلن

تتظهّر الخلافات في الحكومة المستقيلة أكثر فأكثر وتظهر للعلن في كل مرة يجري البحث عن حلول للأزمات وآخرها كانت التدابير لإقفال البلد.

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