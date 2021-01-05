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الحجّار : الحريري لن يُطلق النار على نفسه ويقتل البلد

5
JANUARY
2021
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نداء الوطن : يقول عضو كتلة "المستقبل" النائب محمّد الحجار في حديث لـ"نداء الوطن": "ملفّ تشكيل الحكومة مكانك راوح، والرئيس سعد الحريري يعرف ويصرّ على التمسّك بالمبادرة الفرنسية كونها الفرصة الوحيدة المتاحة أمام إنقاذ البلد، وهو منفتح على أي مسعى يخدم هذا الهدف، لأنّ غير ذلك يكون كمن يطلق النار على نفسه، والرئيس الحريري لن يفعل هذا الأمر لأنّه لا يريد قتل البلد".

 

ويؤكّد الحجّار أنّه "لا توجد أيّ معلومات حول ما إذا كان هناك أي تحرّك أو محاولات جديدة لكسر حالة الجمود القائمة، علماً أنّ لا شيء يمنع من أيّ تحرك، ونحن منفتحون على كلّ الإتصالات التي تخدم تشكيل الحكومة من خلال التفتيش عن حلول توقف الإنهيار، وبداية هذه الحلول هي تشكيل الحكومة تفادياً لخطر زوال لبنان الذي حذّر منه وزير الخارجية الفرنسي لودريان".

 

وشدّد عضو كتلة "المستقبل" على أنّ "الرئيس الحريري يريد حكومة تستعيد أولاً ثقة اللبنانيين وتستطيع الحديث مع الخارج، لذلك المطلوب السير بالصيغة التي إقترحها على رئيس الجمهورية، مع عدم الممانعة بمناقشة بعض الأسماء وإجراء التعديلات إذا لزم الأمر، لأنّ واقع البلد لم يعد يحتمل المزيد من المراوغة والتعطيل، والمطلوب تشكيل حكومة في أسرع وقت لكي تستطيع البدء بإعادة إعمار بيروت وإنقاذ الوضع الإقتصادي والمالي".

نداء الوطن
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