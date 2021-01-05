جمود سياسي .. الحريري لن يخاطر

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الديار : يغيب المشهد الحكومي عن الاهتمام، ومن «شرب البحر لن يغص بالساقية» كما تقول اوساط سياسية بارزة في لحظة اقليمية متوترة وفي انتظار نهاية ولاية دونالد ترامب في 20 الجاري، حيث لن يخاطر الرئيس المكلف سعد الحريري بالقيام باي خطوة جدية تسمح «بولادة» الحكومة العتيدة، وفيما التوتر على اشده في المنطقة مع اعلان ايران زيادة تخصيب اليورانيوم الى 20 بالمئة والتهديدات الاسرائيلية ردا على هذه الخطوة التي تراها مصادر دبلوماسية انها «ذكية» في توقيتها لانها تسمح لطهران بامتلاك «ورقة» تفاوض جديدة على «الطاولة» بعد استلام جو بايدن مقاليد الرئاسة الاميركية.