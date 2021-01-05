غابي ليون مودعاً إلياس الرحباني

A + A -

في يوم رحيلك أقتبس من بعض ما قلت فيك يوم تشرفت بتكريمك في ٣١ أيار ٢٠١٣:

الياس الرحباني قطعةٌ من مجدِنا ومن هويتِنا المشرقية.

هو السيّد، والحاملُ الهوى المُغنّي روائعَ جمالٍ ورونقا، هوصاقل اللسان يكوي الحائدَ عن الحق، وهو لنا العيدُ، وللثقافة ِ في لبنان.

كلما أطلّت من اختلاجات أوتارهِ نغمةٌ، في محيّاها الضوءُ والصوتُ والمهابة، إرتسمت في ذاكرتنا ألوانٌ ألفناها من العشقِ والبطولةِ والسلام. وتدفّقت في عروقنا صفحاتٌ صفحاتٌ من تاريخٍ مرصودٍ على اسم العائلة، وليس إلى انتهاء...

أيها الرحباني العتيق

هلّا أدمَعكَ الدخانُ المُغطّي سماءَ وطنِكَ، فهمَّ بكَ الضجرُ والقنوطُ والعبثُ إلى التخلّي؟ هلّا ضاقَت بك النفسُ من النائحاتِ المتوشِّحاتِ السوادَ في هذه الأيامِ السود؟ وحسِبتَ أنّا اكتفينا إنجازاً وإبداعاً، فضببتَ القلمَ وطويتَ الوتَر؟

أرضُنا بصغَرِ مساحتِها ما زالت فيها صحارى شاسعات تبحث عن واحاتِها. وشعبُنا بقليلِ عديدهِ ما زال فيه ما لا يُحصى من المستزيدين من نتاجِ الإبداع. فلا تظُنَّنَ أن ما صنعهُ الرحابنة كان لغيرنا!

حدّق بي، حدّق بنا، حدّق بشعبِ لبنان واعرفْ أن كل ما أنتَجتَهُ وانتَجتُموهُ من فنٍّ سيصِلُ بنا غداً إلى أن نَحُطَّ رِحالَ وطنكَ حيث رَغِبت...