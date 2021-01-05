living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غابي ليون مودعاً إلياس الرحباني

5
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في يوم رحيلك أقتبس من بعض ما قلت فيك يوم تشرفت بتكريمك في ٣١ أيار ٢٠١٣:

الياس الرحباني قطعةٌ من مجدِنا ومن هويتِنا المشرقية.
هو السيّد، والحاملُ الهوى المُغنّي روائعَ جمالٍ ورونقا، هوصاقل اللسان يكوي الحائدَ عن الحق، وهو لنا العيدُ، وللثقافة ِ في لبنان.
كلما أطلّت من اختلاجات أوتارهِ نغمةٌ، في محيّاها الضوءُ والصوتُ والمهابة، إرتسمت في ذاكرتنا ألوانٌ ألفناها من العشقِ والبطولةِ والسلام. وتدفّقت في عروقنا صفحاتٌ صفحاتٌ من تاريخٍ مرصودٍ على اسم العائلة، وليس إلى انتهاء...
أيها الرحباني العتيق
هلّا أدمَعكَ الدخانُ المُغطّي سماءَ وطنِكَ، فهمَّ بكَ الضجرُ والقنوطُ والعبثُ إلى التخلّي؟ هلّا ضاقَت بك النفسُ من النائحاتِ المتوشِّحاتِ السوادَ في هذه الأيامِ السود؟ وحسِبتَ أنّا اكتفينا إنجازاً وإبداعاً، فضببتَ القلمَ وطويتَ الوتَر؟
أرضُنا بصغَرِ مساحتِها ما زالت فيها صحارى شاسعات تبحث عن واحاتِها. وشعبُنا بقليلِ عديدهِ ما زال فيه ما لا يُحصى من المستزيدين من نتاجِ الإبداع. فلا تظُنَّنَ أن ما صنعهُ الرحابنة كان لغيرنا!
حدّق بي، حدّق بنا، حدّق بشعبِ لبنان واعرفْ أن كل ما أنتَجتَهُ وانتَجتُموهُ من فنٍّ سيصِلُ بنا غداً إلى أن نَحُطَّ رِحالَ وطنكَ حيث رَغِبت...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout